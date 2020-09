Napoli, Milik nodo da sciogliere: ormai è il quarto attaccante (Di martedì 1 settembre 2020) Il nodo Milik resta quello più complicato da sbrogliare in casa Napoli in ottica mercato e non solo. Già perché il centravanti oltre a vincolare altre manovre in entrata, di fatto è diventato un ... Leggi su gazzetta

AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - DiMarzio : Dzeko, Milik, Under e Suarez: il punto sul giro di attaccanti che coinvolge tre squadre di #SerieA - forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - GiuseppeStef96 : A sensazione, se il Napoli vendesse Milik per cash (o al massimo Veretout), prendiamo Federico Chiesa. - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milik, nodo da sciogliere. #ADL: 'Troppi avvoltoi, ma noi abbiamo la corazza' #calciomercato -