Napoli, crioterapia nei bidoni (Di martedì 1 settembre 2020) Ormai è virale. Una foto dal ritiro del Napoli, a Castel di Sangro, sta spopolando sul web con commenti di ogni genere. Per effettuare la crioterapia a fine allenamento, immergersi nell'acqua ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Il #Napoli punta sui... bidoni! L'idea di Gattuso spopola sul web - _De_Fideli : RT @Gazzetta_it: Il #Napoli punta sui... bidoni! L'idea di Gattuso spopola sul web - lucaisnardi : RT @ssccnapoli: + IN DIRETTA DA CASTEL DI SANGRO + Non tutti i uaglioni sono in palestra. Per alcuni di loro è in corso una seduta di rige… - sportli26181512 : Il Napoli punta sui... bidoni! L'idea di Gattuso spopola sul web: Il Napoli punta sui... bidoni! L'idea di Gattuso… - Catslov46315770 : Il Napoli punta sui... bidoni! L'idea di Gattuso spopola sul web -