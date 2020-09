Massa, sorelline uccise dall’albero sulla tenda: ci sono degli indagati (Di martedì 1 settembre 2020) C’è ancora molto clamore attorno alla tragica morte di Malak e Jannat, le 2 sorelle morte perché un albero è caduto sulla loro tenda mentre si trovavano in campeggio con la famiglia. Al dolore per la scomparsa, si aggiunge infatti l’inevitabile richiesta di verità e giustizia. Si apprende ora che ci sono degli indagati per la morte di Malak e Jannat. Malak e Jannat, le sorelle morte per l’albero caduto Avevano 14 e 3 anni le 2 sorelle di origine marocchina che rischiano di diventare le ennesime vittime non tanto del maltempo, quanto dell’incuria e della mala-gestione. Questa è infatti una delle ipotesi che circonda la loro morte, avvenuta domenica 30 agosto. Le 2 giovani si trovavano nel campeggio Verde Mare, a Marina di ... Leggi su thesocialpost

fbernardeschi : Vicino alla famiglia delle due sorelline scomparse nel tragico incidente a Marina di Massa. - virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - nzingaretti : Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro ge… - iltirreno : Marina di Massa, per adesso il reato ipotizzato è l’omicidio colposo - Italia_Notizie : Marina di Massa, il papà delle sorelline: «Malak morta tra le mie braccia dicendomi: devo lasciarti» -