Los Angeles, afroamericano ucciso da due agenti della polizia dopo un inseguimento. In città scoppiano le proteste (Di martedì 1 settembre 2020) Un afroamericano è stato ucciso a Sud di Los Angeles da due agenti della polizia. La vicenda, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 31 agosto. La vittima è Dijon Kizee, 29 anni. Secondo quanto affermato dal dipartimento della polizia di Los Angeles, due poliziotti erano in macchina quando hanno visto un uomo in moto “infrangere il codice della strada”. Gli agenti hanno detto di aver provato a fermarlo, ma l’uomo è scappato. Una volta raggiunto, il fuggitivo avrebbe tirato un pugno in faccia a uno dei poliziotti. Nella colluttazione, riferiscono gli agenti, dall’uomo è caduto un ... Leggi su italiasera

