L'ex Inter Forlan esonerato dal Penarol (Di martedì 1 settembre 2020) Si chiude con un esonero la prima esperienza da allenatore di Diego Forlan . Il 41enne ex attaccante di Manchester United, Atletico Madrid e Inter si è visto dare il benservito dal Penarol dopo 11 ... Leggi su corrieredellosport

Diego Forlan lascia dopo 8 mesi la panchina del Penarol. Il club Montevideo ha annunciato sui profili social l’esonero dell’ex attaccante nerazzurro, ingaggiato lo scorso 20 dicembre. Al suo posto Mar ...

