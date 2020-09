Leonori: Raggi riattiva Ztl e dimentica Pmi e commercio (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Le gravi conseguenze della pandemia per l’economia cittadina sono evidenti a tutti. Questo richiede uno sforzo e un impegno straordinario da parte di tutte le istituzioni. Ma mentre il Governo e la Regione hanno disposto facilitazioni e risorse per consentire la sopravvivenza ed il riavvio dei tanti esercizi commerciali colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria, Roma Capitale pare accanirsi su di essi.” “La riattivazione della Ztl e, di conseguenza, un provvedimento per lo piu’ inutile dal punto di vista del traffico e deleterio dal punto di vista commerciale. Sarebbe stato, al contrario, doveroso studiare gli effetti della nuova chiusura del centro e individuare orari differenti rispetto al passato per tenere conto anche di negozi e botteghe che, in particolare nel centro storico, in questi mesi sempre ... Leggi su romadailynews

Mancano mille aule a Roma per gli studenti, Comune, Città metropolitana e singoli istituti stanno facendo i salti mortali per predisporre il distanziamento necessario tra gli alunni per fare riprender ...

