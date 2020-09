Ladro seriale tenta di rapinare farmacia e investe poliziotti: arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) Un uomo di 34 anni, Antonio Faro, è stato arrestato a Catania dalla polizia dopo una rapina in una farmacia di piazza Risorgimento durante la quale sono stati esplosi due colpi di pistola verso il ... Leggi su cataniatoday

Non fa notizia, in genere, ma è uno dei furti più diffusi. Quello della sottrazione di libri da biblioteche e librerie è una «pratica» molto più frequente di quanto si pensi. Tra vizi e debolezze di b ...

Da San Severo a Termoli per rubare il terzo furgone in 48 ore: inseguito e arrestato dai Carabinieri

Protagonista dell'episodio, un giovane di San Severo, ladro seriale di veicoli, confinato ai domiciliari per vari reati tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. di AA.VV. Si avverte oggi i ...

