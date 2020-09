Inter così non va! Perso Tonali ora il Real insidia anche Kantè (Di martedì 1 settembre 2020) Tempi difficili per l’Inter che nel giro di qualche giorno ha dovuto alzare bandiera bianca e vedersi soffiato da sotto il naso il talentino Sandro Tonali. I cugini del Milan infatti pare abbiano definitivamente scavalcato i nerazzurri nella corsa al classe 2000 del Brescia ma non è tutto. Perso l’italiano, ora potrebbe toccare anche ad … L'articolo Inter così non va! Perso Tonali ora il Real insidia anche Kantè Leggi su dailynews24

FabrizioRomano : L’Inter continuerà con Beppe Marotta e Piero Ausilio alla guida dell’area societaria e tecnica. Restano entrambi co… - ZZiliani : Come Lippi nel 2000. A Conte dell’Inter frega zero, puntava a buonuscita e firma con un altro grande club, Zhang no… - Inter : ?? | NOVITÀ Per la stagione 2?0?/2?1? scenderemo in campo così: mandateci le vostre foto con il nuovo home kit! ??… - antorendina : @tancredipalmeri Inter era in corsa solo se si liberava a zero, così è roba da city - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Tonali riceve la telefonata dell'#Inter: è andata così, l'uomo chiave per il #Milan e quando #Paratici... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter così Conte non vede l’ora: “Voglio portare l’Europa League in Italia. Ma già così la stagione è positiva” La Gazzetta dello Sport