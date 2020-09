Grave incidente a Lido dei Pini: donna investita mentre attraversa la strada, è in codice rosso (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Grave incidente ieri mattina a Lido dei Pini tra i Comuni di Anzio e Ardea. Una donna &eGrave; stata investita mentre attraversava la strada lungo la Via Ardeatina all’altezza di Via delle Tuberose intorno alle 11.00. Investimento a Lido dei Pini L’incidente si &eGrave; verificato nel Comune di Anzio. La persona investita &eGrave; stata portata in codice rosso al San Camillo di Roma. Sul posto, per i rilievi, &eGrave; intervenuta la Polizia stradale. Grave incidente a Lido dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

