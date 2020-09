Grande Fratello Vip 5: tutti i concorrenti ufficiali (Di martedì 1 settembre 2020) Il settimanale Di Più, ha anticipato i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 in partenza su Canale 5 il prossimo 14 Settembre Il prossimo 14 Settembre partirà su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5: alla conduzione per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini, che avrà al fianco gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Ma chi saranno i concorrenti? L’ufficialità sul cast arriva oggi dal settimanale Di Più: tra le donne, alle già annunciate Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Flavia Vento si aggiungono la modella brasiliana Dayane Mello, la showgirl Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria. Nella Casa entreranno anche due illustri “ex di”: le attrici Myriam ... Leggi su zon

