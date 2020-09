Fortnite, Apple e lo spot parodia ispirato a 1984: Ridley Scott critico sul metodo (Di martedì 1 settembre 2020) Ormai sappiamo tutto sulla causa legale di Epic Games contro Apple: la società della mela morsicata ha eliminato Fortnite dopo che Epic aveva creato un programma in-game atto a bypassare le commissioni del 30% applicate sull'Apple Store. Dall'inizio della "guerra" Epic Games ha tenuto a dimostrare il suo disaccordo pubblicando la parodia di un vecchio spot creato da Ridley Scott, parlando di omaggio. Ma che ne pensa il regista?In un'intervista, Ridley Scott regista di film acclamati dalla critica come Alien, il Gladiatore e Black Hawk Down, ha detto al sua su questo spot. "Ovviamente l'ho visto e ho scritto loro perché da un lato posso essere pienamente complimentato dal fatto che abbiano copiato la mia ... Leggi su eurogamer

Gli sviluppatori ora possono ricorrere in appello quando Apple stabilisce che le loro app violano le regole dell'App Store. La novità era stata annunciata questa primavera nel corso della WWDC: ciò si ...Il regista, autore dell'iconico spot 1984 di Apple (nonché di altre cosucce come Blade Runner e Alien), sulla parodia realizzata da Epic Games. Bella l’idea, meno il suo impiego. Così, in estrema sint ...