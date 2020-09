FIFA, vietare le gare dei top tornei in USA viola l’Antitrust (Di martedì 1 settembre 2020) Il divieto di far disputare negli USA le partite nazionali dei migliori campionati europei potrebbe portare a violazioni dell’antitrust. Lo riporta il New York Times, accendendo i riflettori su un tema che ciclicamente torna a fare discutere. La divisione antitrust negli USA è focalizzata da anni su una disputa relativa al luogo in cui possono … L'articolo FIFA, vietare le gare dei top tornei in USA viola l’Antitrust è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

