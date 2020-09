Ed Sheeran papà: l’annuncio è social (Di martedì 1 settembre 2020) A giudicare dalla foto postata sui social da Ed Sheeran avremmo scommesso che il suo primo figli fosse un maschietto, basandoci su alcuni paradigmi che da anni non cambiano mai. Ma chi lo ha detto che se arriva una femminuccia in famiglia, bisogna accoglierla con il nastro rosa? Il cantante e sua moglie hanno scelto infatti di annunciare la nascita della bambina con una foto molto particolare. Vediamo una copertina che non ha i classici colori da bambina, anzi; e un paio di calzini blu che non lasciano pensare all’arrivo di una femminuccia. E invece poche ore fa è nata la piccola Lyra. Un nome sicuramente molto particolare quello scelto da Ed Sheeran e dalla sua compagna Cherry. Il cantante aveva annunciato pochissimi tempo fa che presto sarebbe diventato padre e la notizia dell’arrivo della sua bambina è ... Leggi su ultimenotizieflash

Morenagug : RT @cyruseyes_: ED SHEERAN È DIVENTATO PAPÀ NON È UN'ESERCITAZIONE BENVENUTA LYRA ANTARCTICA SEABORN SHEERAN - Emyli009 : RT @__harryshands: ED SHEERAN È DIVENTATO PAPÀ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - flickerofart : Ed Sheeran è diventato papà, piango - Asia29674459 : RT @perchetendenza: 'Ed Sheeran': Perché ha appena annunciato su Instagram che la settimana scorsa è diventato papà di una bambina, Lyra An… - abeegdeal : RT @cyruseyes_: ED SHEERAN È DIVENTATO PAPÀ NON È UN'ESERCITAZIONE BENVENUTA LYRA ANTARCTICA SEABORN SHEERAN -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran papà Il padre di Robert De Niro: travolto dall'abisso (e da Anaïs Nin) Pangea.news