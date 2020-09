Ecco il cast del GFVIP 5 (Di martedì 1 settembre 2020) Adua Del Vesco E’ ormai definito il cast del Grande Fratello Vip 5, al via lunedì 14 settembre su Canale 5. Andiamo a scoprire chi sono i ‘vipponi’ che Alfonso Signorini ha deciso di ‘rinchiudere’ nella Casa di Cinecittà. E’ il settimanale Di Più a fare il punto della situazione. Partiamo dalle donne, alcune già annunciate ed altre ‘rivelate’ tra i concorrenti misteriosi che il GF Vip posta sui social. Ai nomi di Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Dayane Mello e Patrizia De Blanck (che si è dichiarata da sola come nuova gieffina), dovrebbero aggiungersi quelli di altri personaggi ben noti al mondo dei reality: Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria (tutte e tre ex naufraghe all’Isola dei Famosi). Con loro potrebbero esserci anche le attrici Adua Del Vesco e ... Leggi su davidemaggio

WeCinema : #Diabolik: ecco il volto del Re del Terrore, interpretato da @_LucaMarinelli_! Il film diretto dai #ManettiBros us… - team_world : La nostra Martina Socrate ha intervistato i protagonisti di #After2 Josephine, Hero e Dylan?? Ecco il video complet… - germanshepard8 : RT @WeCinema: #Diabolik: ecco il volto del Re del Terrore, interpretato da @_LucaMarinelli_! Il film diretto dai #ManettiBros uscirà nelle… - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip il cast completo dei concorrenti della quinta edizione: ecco... - Susannagr17 : Grande Fratello Vip il cast completo dei concorrenti della quinta edizione: ecco tutti i nomi -