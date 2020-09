Dal campo alla zuccheriera (Di martedì 1 settembre 2020) Se siete appassionati – come noi – delle varie trasmissioni che svelano come vengono prodotti ingredienti e materie prime, siamo qui per togliervi ogni curiosità sullo zucchero. Ingrediente tanto banale quanto apprezzato, è uno di quei beni di cui non ci curiamo abbastanza, e che spesso non sappiamo da dove derivino. Iniziamo dal campo, con la coltivazione della barbabietola, una pianta appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae con radici che contengono una alta concentrazione di saccarosio. Quella da zucchero richiede grande cura nella preparazione del terreno e nella semina, che, nella pianura padana, si svolge nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. Deve essere tempestiva al fine di consentire l’approfondimento dell’apparato radicale e una maggiore resistenza alle condizioni di stress idrico. La barbabietola ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Oggi pomeriggio a Lampedusa trasformata in campo profughi d’Europa dal #governoclandestino, proseguono le proteste… - FBiasin : Negli Usa lo sport si ferma rispetto a fatti successi fuori dal campo. Da noi, quando un giocatore si ribella alla… - ItalianAirForce : Ricerca e sperimentazione sono da sempre il binomio dal quale dipende lo sviluppo di un settore ad alta tecnologia… - rprat75 : @RijkM73 ragazzo straordinario. L'ho coperto per 12 mesi da Minny. Non ci hanno capito niente...uno buono ne avevan… - Tosky987 : @iVer7ys @ILOVEPROCLUB1 @Mercato_FVPA @RTAllProClub @AllProClubs @pctransfermarkt @OffSidePage_ @RetwittoProClub Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal campo Messi a nudoDal campo alla zuccheriera Linkiesta.it Si perlustra la valle di Roburent per ritrovare la titolare del centro ippico scomparsa da sabato

Ancora nessuna traccia di Sandra D’Anniballe, 71 anni, scomparsa da San Giacomo di Roburent da sabato pomeriggio, verso le 13. Originaria di Genova, la donna è molto conosciuta nel paese delle Valli M ...

Giochi gratuiti per i figli dei sanitari

Giochi, attività ricreative e laboratori dedicati ai figli del personale sanitario e sociosanitario dell’ospedale Maggiore di Bologna: è l’iniziativa messa in campo dall’associazione Bimbo Tu e dal Ci ...

