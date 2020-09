"Cosa non torna su quelle persone in studio dalla Palombelli": Forum, lo "strano" sospetto di Maurizio Costanzo (Di martedì 1 settembre 2020) Una considerazione di fine estate: come potrebbero, in qualche modo, cambiare i programmi televisivi autunnali, dato che, via via, si somigliano l'un l'altro: quelli della Rai e quelli di Mediaset. D'altra parte, diceva un saggio, la tv è una sola e c'è chi la fa bene e chi la fa male. Quindi, i programmi contano, al di là della concorrenza, per quanto pubblico sanno attirare e trattenere. Ad esempio, questa estate, Canale 5 ha programmato alcune repliche di programmi delle passate stagioni e io ho rivisto volentieri Zelig, La sai l'ultima? e Lo show dei record. Il primo era condotto da Claudio Bisio, l'altro da Ezio Greggio e l'altro ancora da Gerry Scotti. Chissà perché non si riesce più a fare un programma disinvolto come Zelig! Forse perché mancano gli interpreti? È assai probabile. Comunque, in proposito, perché non ... Leggi su liberoquotidiano

LucaBizzarri : Viene da chiedersi quali siano i grandi e fondamentali temi che fanno di Azione, +Europa, i vari radicali e Italia… - matteosalvinimi : Una sola cosa invidio al PD e alla sinistra: quando fanno comizi non hanno problemi di assembramento ?? - gaiatortora : La Sardegna non è un pericolo. Ci sono luoghi della Sardegna tutti da scoprire.Sardegna non è solo Costa Smeralda (… - pietro_la_torre : @CarloCalenda La cosa preoccupante è vedere i giornalisti non replicare ad una boiata del genere. È molto grave. - Maicuntent1986 : @SsantiagoF13 @chribani Cosa però che per i tifosi non conterà, perché sensi lo contano l anno scorso -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Intelligence, cosa (non) insegna la bagarre in Parlamento. L'opinione di Caligiuri Formiche.net Calciomercato Udinese, affare fatto per Ouwejan: domani le visite mediche

Rinforzo in difesa dunque per l'Udinese che ha raggiunto un accordo con l'AZ Alkmaar per il trasferimento a titolo temporaneo di Thomas Ouwejan, esterno sinistro olandese classe 1996. Il laterale bass ...

Aretha Franklin, dopo 50 anni il film di Pollack su un concerto memorabile

Non era ancora pienamente The Queen of Soul ma una giovane cantante, timida al cospetto del padre, nel filmato a malapena riesce a dire qualche parola. Ma canta già come la regina che avrebbe venduto ...

Rinforzo in difesa dunque per l'Udinese che ha raggiunto un accordo con l'AZ Alkmaar per il trasferimento a titolo temporaneo di Thomas Ouwejan, esterno sinistro olandese classe 1996. Il laterale bass ...Non era ancora pienamente The Queen of Soul ma una giovane cantante, timida al cospetto del padre, nel filmato a malapena riesce a dire qualche parola. Ma canta già come la regina che avrebbe venduto ...