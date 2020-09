Coronavirus, continua a scendere la curva del contagio ma aumentano i ricoverati: +92 in reparto, +13 in terapia intensiva [DATI] (Di martedì 1 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 8 morti, 291 guariti e 978 nuovi casi su 81.050 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,20% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai DATI dei giorni scorsi: la curva del contagio sta chiaramente diminuendo rispetto al piccolo picco della scorsa settimana. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (242), Lazio (125), Campania (102), Emilia Romagna (99) e Veneto (97). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 270.189 casi totali 35.491 morti 207.944 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 26.754, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento ... Leggi su meteoweb.eu

borghi_claudio : @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa - LucaGattuso : Continua a salire, seppur lentamente, la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio… - _collenews : CORONAVIRUS: BOLLETTINO ASL DEL 1° SETTEMBRE: CASI POSITIVI, GUARIGIONI, RICOVERI, ETC... “Sul territorio dell’Asl… - digitaliafm : Articolista del Corriere della Sera: Martina Pennisi Per la società di videoconferenze Zoom il coronavirus è stato… - MariCatell : RT @borghi_claudio: @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continua Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 88 ricoverati, 5 in terapia intensiva Fanpage.it Coronavirus, il bollettino di oggi 1 settembre: nuovi casi in calo +978, otto morti

Coronavirus, nuovi casi in calo (+978), otto morti ieri i ... Continuano intanto ad aumentare i pazienti ricoverati: sono diventati 15, uno più di ieri, e uno di loro continua a essere assistito nel ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 1 settembre, bollettino ufficiale

Il primo settembre inizia con 102 contagiati Covid-19 nel bollettino della Regione Campania.? Sono 5.837 i tamponi effettuati. Ad oggi abbiamo 7.168 positivi su un totale tamponi di 425.098. Purtropp ...

Coronavirus, nuovi casi in calo (+978), otto morti ieri i ... Continuano intanto ad aumentare i pazienti ricoverati: sono diventati 15, uno più di ieri, e uno di loro continua a essere assistito nel ...Il primo settembre inizia con 102 contagiati Covid-19 nel bollettino della Regione Campania.? Sono 5.837 i tamponi effettuati. Ad oggi abbiamo 7.168 positivi su un totale tamponi di 425.098. Purtropp ...