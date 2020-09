Città di Avellino, ufficiale l’ingaggio del centrocampista Ciampolillo (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del centrocampista Stefano Ciampolillo, proveniente dall’FC Avellino. Il calciatore, già giovane di serie con l’US Avellino, ha accumulato varie esperienze con società dilettantistiche irpine. centrocampista di quantità, riesce a mettere qualità nelle giocate grazie a dei veri e propri colpi di genio. “Ho voglia di ricominciare e sono contento di farlo con questa nuova realtà. Sono pronto per affrontare quest’avventura e, come gruppo, meritiamo questa opportunità per quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione – ha dichiarato Ciampolillo -.Senza dubbio ci saranno molte difficoltà ed affronteremo ... Leggi su anteprima24

apetrazzuolo : UFFICIALE - Città di Avellino SSD, ingaggiato Ciampolillo - irpiniatimes1 : Città di Avellino SSD, ingaggiato il centrocampista Ciampolillo - AndreaIncorona8 : @ilgiornale Veramente la sua citta' Natale e' Avellino. @IlGiornale, mi rode, perche' non lavoro. E' a livello info… - nnojja : @saturnecontre In provincia di Avellino, città dispersa della Campania - ilCiriaco : #Irpinia Il Comune vuole la Piscina: “Ce la riprendiamo, è della città di Avellino” -

Ultime Notizie dalla rete : Città Avellino Torino, striscione ultras sullo stadio Filadelfia: “Migliaia di morti in ogni città. Ma voi pensate alla ripresa della serie A” La Repubblica