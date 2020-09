Cagni su Tonali: «Ha la personalità per stare in una grande squadra» (Di martedì 1 settembre 2020) Gigi Cagni ha esaltato Sandro Tonali, giocatore del Brescia vicino al trasferimento al Milan, in un’intervista a Tuttosport Gigi Cagni ha esaltato Sandro Tonali, centrocampista del Brescia vicino al passaggio al Milan, che lo ha allenato nel corso della sua esperienza nella Primavera delle Rondinelle. Ecco le sue parole rilasciate in un’intervista a Tuttosport: PRIMAVERA DEL BRESCIA – «La prima volta che ho visto Tonali è stato durante l’amichevole del giovedì che facevo giocare al mio Brescia contro la Primavera. Ho visto subito un giocatore di calcio, l’unico in quel gruppo di giovani. Ogni volta che mi mancava un centrocampista lo aggregavo alla squadra, se ci fossimo salvati in anticipo avevo già detto alla ... Leggi su calcionews24

Angelredblack1 : RT @MilanLiveIT: ???Conosciamo meglio #Tonali con le parole di Cagni - news24_napoli : Milan, Cagni: “Tonali? Personalità da grande. Ecco il suo ruolo” - MilanLiveIT : ???Conosciamo meglio #Tonali con le parole di Cagni - ArthurRichmon17 : RT @MilanNewsit: Cagni esalta Tonali: 'Un predestinato: ha forza fisica e tecnica' - milansette : Cagni esalta Tonali: 'Un predestinato: ha forza fisica e tecnica' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagni Tonali Cagni su Tonali: «Ha la personalità per stare in una grande squadra» Calcio News 24 Milan, Cagni: “Tonali? Personalità da grande. Ecco il suo ruolo”

Parla Gigi Cagni. Il tecnico ci presenta Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan, che conosce bene per averlo allenato al Brescia Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Do ...

Parla Gigi Cagni. Il tecnico ci presenta Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan, che conosce bene per averlo allenato al Brescia Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Do ...