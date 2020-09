Borsa, TIM rallenta dopo esordio in denaro con OK piano rete (Di martedì 1 settembre 2020) (TeleBorsa) – Resta alta la volatilità di Telecom Italia, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,95%, dopo un esordio piuttosto buono. Il titolo continua a muoversi fra alti e bassi, nonostante il via libera del CdA al progetto FiberCorp ed al piano per la rete unica. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica rispetto all’indice di riferimento. Il quadro tecnico di breve periodo di Telecom mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,4048 Euro. Rischio di discesa fino a 0,3894 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che ... Leggi su quifinanza

