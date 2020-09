Bonus Pubblicità 2020 dal 1 settembre, come funziona e chi può richiederlo (Di martedì 1 settembre 2020) Si volta pagina sul calendario, e l’arrivo del mese di settembre rappresenta l’avvio ufficiale sotto il profilo del Bonus pubblicità 2020. Questo credito d’imposta, istituito nel 2018 e relazionato all’ambito degli investimenti pubblicitari operati da imprese, lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, mira a incrementare proprio il flusso economico in direzione di stampa quotidiana e periodica, oltre poi all’online, alle emittenti televisive e a quelle radiofoniche locali e nazionali. Leggendo nella sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, vediamo che “Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti ... Leggi su optimagazine

Studio_Peloso : Per il solo 2020, il bonus per gli investimenti pubblicitari copre una percentuale del 50% degli investimenti. Sco… - aiconsultingsrl : Bonus Pubblicità 2020: da oggi è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta - AteneoWeb : Bonus Pubblicità 2020: da oggi è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta - infoiteconomia : Bonus pubblicità 2020: al via la comunicazione di accesso - rebeccalandi88 : Bonus pubblicità, domande dal 1° settembre per il credito d'imposta al 50% -

