Bomba a Palermo | evacuate 6000 persone

È tutto pronto per avviare le procedure per il disinnesco della Bomba inesplosa ritrovata nel porto di Palermo e risalente alla seconda guerra mondiale. Manca ancora l'ufficialità ma la data prevista per il disinnesco è stata fissata per domenica 13 settembre, come scrive Il Giornale di Sicilia, anche per dare la possibilità di mettere a punto tutte le procedure di sicurezza necessarie. Del resto per spostare l'ordigno, una Bomba di fabbricazione americana retaggio dei Bombardamenti alleati del 1943, sarà necessario evacuare circa seimila persone, cioè tutti i residenti più prossimi alla collocazione attuale della Bomba, nei pressi di un vecchio bunker della Marina Militare dove è stata rivenuta durante gli scavi

