Atalanta, Miranchuk è a Bergamo: «Sono felice» (Di martedì 1 settembre 2020) Aleksej Miranchuk è atterrato a Bergamo: le prime dichiarazioni da nerazzurro del nuovo acquisto dell’Atalanta Aleksej Miranchuk è atterrato questa sera all’aeroporto di Bergamo per dare inizio alla sua avventura con la maglia dell’Atalanta. Queste le prime dichiarazioni dell’ex Lokomotiv Mosca, acquistato per 14,5 milioni di euro dai nerazzurri: «Sono felice, forza Dea». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il futuro di Castagne sarà in Premier League, accordo raggiunto fra Atalanta e Leicester: intanto, Miranchuk è sbarcato a Bergamo Ormai è totale l’accordo fra l’Atalanta ed il Leicester per Timothy ...Il centrocampista della Lokomotiv Mosca Alexey Miranchuk è sbarcato questa sera a Bergamo per completare il trasferimento all’Atalanta. Il calciatore dovrà sottoporsi a visita medica e poi firmare il ...