Armine Harutyunyan, la diversità che fa tendenza e mette in scena tutte le ipocrisie (Di martedì 1 settembre 2020) In un mondo dove la normalità non fa più tendenza, la modella di Gucci Armine Harutyunyan è il nuovo simbolo della diversità. Chi stabilisce cosa è bello e cosa è brutto? Quali sono i canoni a cui la moda deve rispondere? E’ veramente giusto dare giudizi puramente estetici? Sono queste solo alcune delle questioni che … L'articolo Armine Harutyunyan, la diversità che fa tendenza e mette in scena tutte le ipocrisie proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - Corriere : Perché tutti se la prendono con Armine, la modella Gucci tra bufale e body shaming in... - marcellocorbo : RT @fdaloja: “Sii te stesso/a” rivendicato come una virtù è uno dei più ipocriti e fuorvianti messaggi dell’era moderna - HollyLisbet : RT @chetempochefa: Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono modi div… - Mariate48641882 : RT @chetempochefa: Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono modi div… -