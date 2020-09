Antonella Mosetti è uno schianto. Ma spunta il commento macabro (Di martedì 1 settembre 2020) Antonella Mosetti pubblica su Instagram una foto in cui è uno schianto. Vitino da vespa, shorts neri e toppino rosa da far invidia alle ventenni. Visualizza questo post su Instagram La ricerca dell'ordine e il fascino del caos ! Questa è la frase che identifica a pieno il mio modo di vivere ..... Outfit @heavenshoproma @heavengroup.it @celesteelisabetta Un post condiviso da Antonella Mosetti ... Leggi su iltempo

HuffPostItalia : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - fanpage : 'C'era una calca si persone ammassate senza mascherine a Porto Cervo'. Antonella Mosetti , positiva al #Covid19, sp… - papabarbara : RT @FabrizioDelpret: Secondo Antonella Mosetti le persone che attaccano Briatore lo fanno perché sono “dei poveracci che al #Billionaire po… - tempoweb : Antonella Mosetti è uno schianto. Ma spunta il commento macabro #antonellamosetti #instagram #covid #coronavirus… - _GGiaco : RT @FabrizioDelpret: Secondo Antonella Mosetti le persone che attaccano Briatore lo fanno perché sono “dei poveracci che al #Billionaire po… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti

Il Tempo

Antonella Mosetti pubblica su Instagram una foto in cui è uno schianto. Vitino da vespa, shorts neri e toppino rosa da far invidia alle ventenni.Antonella Mosetti all'attacco degli hater. La showgirl, rimasta positiva al Coronavirus dopo la vacanza in Sardegna con tanto di tappa al Billionaire di Flavio Briatore, ha voluto replicare alle accus ...