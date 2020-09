‘Amici 20’, dopo il successo di Gaia Gozzi un’altra ex protagonista di ‘X Factor’ tenta l’ingresso nel talent di Maria De Filippi (Di martedì 1 settembre 2020) dopo il successo e la vittoria ottenuta nel corso di Amici 19 da Gaia Gozzi, ex concorrente di X Factor, un’altra giovane proposta, proveniente dal talent di Sky, proverà ad accedere alla scuola di Maria De Filippi. La cantante in questione è Rita Bellanza, ex concorrente dell’undicesima edizione di X Factor. Infatti, secondo quanto riportato dal profilo Instagram amicii news, Rita avrebbe partecipato ai casting della ventesima edizione di Amici. Nel 2017, durante la partecipazione al talent musicale condotto da Alessandro Cattelan, la Bellanza riuscì a farsi strada fino alle sesta puntata. In seguito, pubblicò il singolo Le parole che non dico mai, scritto da Levante. Più recentemente, Rita ha duettato ... Leggi su isaechia

