Alessia Marcuzzi, la verità sul triangolo con Belen e De Martino (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi parla della presunta relazione tra lei e Stefano De Martino in un’intervista a Chi. Nelle scorse settimane il mondo del gossip è andato su di giri per via della presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Adesso però la conduttrice, che nelle scorse settimane non aveva mai prestato il fianco a questi pettegolezzi, ha deciso di dire la verità. Lo fa affidandosi ad una lunga intervista al settimanale Chi, in cui chiarisce che tra lei e l’ex inviato dell’Isola dei Famosi non c’è mai stato niente. Il matrimonio della Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi, celebrato nel 2014, va a gonfie vele e i due sono sempre più uniti. La prova definitiva secondo la conduttrice è che non ... Leggi su bloglive

