Wta 125k Praga 2020: Trevisan vittoriosa in rimonta, Cocciaretto dominante (Di martedì 1 settembre 2020) Il Wta 125k di Praga 2020 ha proposto dei match di primo e secondo turno, nella giornata di lunedì 31 agosto, con bottino pieno per le atlete italiane. Elisabetta Cocciaretto ha confermato i progressi mostrati nelle ultime uscite, dominando Daniela Seguel mediante il punteggio di 6-1, 7-6(2): azzurra tenace e letale. Successo anche per Martina Trevisan, costretta a recuperare un set di svantaggio a Diane Perry e palesare una reazione da campionessa, la quale ha fruttato un 2-6, 6-3, 6-1. Non delude Jessica Pieri, superiore a Daria Lopatetska per 3-6, 7-6(2), 6-4, così come Giulia Gatto-Monticone, vittoriosa senza problemi ai danni di Tena Lukas per 6-3, 6-3. Passa il turno Martina Di Giuseppe, lottando e vincendo contro Elica Kostova per 7-5, 3-6, 6-3: ottima ripartenza ... Leggi su sportface

Inizia senza i due campioni in carica lo US Open numero 140. Nel singolare femminile, introdotto sei anni dopo la creazione del torneo, ha dato forfait Bianca Andreescu, una delle nove giocatrici in a ...

Giornata che sorride ai colori azzurri quella che oggi va in archivio al torneo WTA 125K di Praga: sulla terra rossa boema avanzano compatte tutte le sei azzurre in gara. Con i successi odierni sono g ...

