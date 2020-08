Un posto al sole: CHIARA CONTI è Lara Martinelli, new entry (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni Un posto al sole: arriva Lara Martinelli (CHIARA CONTI) Se avete letto le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che parte oggi, avrete sicuramente notato che è menzionato un nuovo personaggio: trattasi di una signora misteriosa e affascinante con cui Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) avrà a che fare durante la sua permanenza per lavoro in Russia.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 6 al 12 settembre 2020In realtà, l’antipasto è già stato “servito”: la donna in questione è comparsa per un attimo già durante l’episodio trasmesso venerdì 28 agosto ed è la persona che siede accanto a Fabrizio durante il suo viaggio in ... Leggi su tvsoap

