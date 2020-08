Serie A, conferma del Consiglio Federale: si incomincia il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio Federale, riunitosi in riunione, ha confermato che la nuova stagione della Serie A incomincerà il 19 settembre Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Consiglio Federale FIGC, riunitosi in queste ore, ha deciso: è confermata la data d’inizio della prossima Serie A. Il campionato ripartirà nel weekend del 19 e 20 settembre. È la decisione ...Serie A quando inizia – Si è tenuto questa mattina il consiglio federale della FIGC in via Allegri a Roma. Presenti fisicamente quasi tutte le componenti, dal presidente della Lega di A Paolo Dal Pino ...