Scuola, a Bolzano si parte prima: “Lezioni dal 7 settembre, faremo da apripista. Per i ragazzi anche un aiuto psicologico” (Di lunedì 31 agosto 2020) Saranno le prime a riaprire le scuole di Bolzano, che in questi giorni si stanno preparando ad accogliere di nuovo gli studenti. La prima campanella suonerà il 7 settemebre , sette giorni prima delle altre regioni. “Siamo pronti a ripartire in presenza, ovviamente con delle misure di sicurezza e anche un aiuto psicologico. Siamo i primi in Italia a riaprire le scuole e faremo da apripista” racconta il direttore del Liceo Classico e Linguistico Giosuè Carducci di Bolzano. Una prova generale per il resto d’Italia dopo l’improvviso stop alle lezioni nel mese di marzo. Nuove disposizioni e un notevole sforzo per sensibilizzare alla responsabilità individuale sia gli studenti, sia i genitori. Un piano provinciale ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Bolzano fa da apripista: lezioni in presenza e senza mascherina - andytuit : '#Scuola, a #Bolzano si parte prima: “Lezioni dal 7 settembre, faremo da apripista. Per i ragazzi anche un aiuto ps… - ilfattovideo : Scuola, a Bolzano si parte prima: “Lezioni dal 7 settembre, faremo da apripista. Per i ragazzi anche un aiuto psico… - libellula58 : RT @Corriere: Bolzano fa da apripista: lezioni in presenza e senza mascherina - Corriere : Bolzano fa da apripista: lezioni in presenza e senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bolzano Scuola, a Bolzano si parte prima: “Lezioni dal 7 settembre, faremo da apripista Il Fatto Quotidiano Scuola, anche in Alto Adige reintrodotta l’educazione civica

L’educazione civica è di nuovo in classe come materia di insegnamento sia nella primaria che nella secondaria già col nuovo anno scolastico lunedì 7 settembre Con l’avvio del nuovo anno scolastico 202 ...

Scuola, a Bolzano si parte prima: “Lezioni dal 7 settembre, faremo da apripista. Per i ragazzi anche un aiuto psicologico”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

L’educazione civica è di nuovo in classe come materia di insegnamento sia nella primaria che nella secondaria già col nuovo anno scolastico lunedì 7 settembre Con l’avvio del nuovo anno scolastico 202 ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...