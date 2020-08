Quarta Repubblica riporta (comodamente) Salvini in prima serata, Gene Gnocchi da repertorio (Di martedì 1 settembre 2020) Nicola Porro gioca d'anticipo e apre la stagione dei talk show politici di prima serata già a fine agosto. Niente sorprese, a partire dall'intervista iniziale di oltre mezz'ora a Matteo Salvini, definita “incasinata” dallo stesso Porro (ma anche 'comoda' ci sembra aggettivo calzante). L'unico a tentare di avanzare obiezioni al leader leghista (che riempie di complimenti la trasmissione e il padrone di casa che chiama col nome di battesimo) è Giampiero Mughini, che, non a caso, bolla quello di Salvini da Porro “un comizio”. L'impaginazione della puntata è classica, con ritorno a scuola, numeri da coronavirus, immigrazione e referendum in successione. I decibel del talk crescono con il passare dei minuti e Porro finge di stupirsi che mettendo insieme Giordano, Capezzone, ... Leggi su blogo

