Proroga Naspi ma i soldi quando arrivano?

Proroga dell'indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Col) scaduta nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Inserita la Proroga nel decreto di Agosto. Il prolungamento dei due mesi decorrono dal giorno in cui è scaduta l'indennità di disoccupazione Naspi o Dis – Col. Beneficiari della Proroga della Naspi L'Inps ha chiarito che i beneficiari alla Proroga per l'indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Col), scaduta nel mese di maggio e giungo, riguarda le stesse persone che hanno beneficiato delle due proroghe precedenti. L'importo corrisposto per effetto della Proroga sarà lo stesso che hanno percepito nell'ultimo mese di

