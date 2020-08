Pierluigi Diaco negativo al coronavirus ma Io e Te oggi non può andare in onda (Di lunedì 31 agosto 2020) Brutte notizie per chi segue Pierluigi Diaco e Io e Te, il conduttore è risultato negativo ai test per il coronavirus ma il suo programma oggi non potrà andare in onda. Il tampone di Diaco ha dato esito negativo ma non basta, Io e Te è stato sospeso e non si ancora se la decisione sarà questa anche per i prossimi giorni. Da oggi avremo dovuto seguire l’ultima settimana di Io e Te, puntate preparate da tempo e con attenzione, come anticipato già nelle settimane scorse dal padrone di casa. Diaco non sa se riuscirà a salutare il suo pubblico dallo studio che al momento è chiuso. Ieri la Rai aveva comunicato la decisione che a causa di un presunto caso ... Leggi su ultimenotizieflash

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - BorrelliAngela : RT @niccolab: #Diaco positivo agli attacchi di nervoso. - infoitcultura : Pierluigi Diaco, Io e te chiuso in anticipo dalla Rai: 'Un caso di coronavirus', palinsesto stravolto in emergenza - infoitcultura : Io e Te non va in onda oggi: Pierluigi Diaco addio per sempre? - infoitcultura : Pierluigi Diaco: “Sono negativo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda” -