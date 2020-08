Osimhen perfettamente integrato nel gruppo: grande intesa con tre azzurri (Di lunedì 31 agosto 2020) Arrivato nel corso di quest'estate con i grandi del colpo più costoso della storia del Napoli, Victor Osimhen non ci ha messo molto ad integrarsi nel Napoli. Leggi su tuttonapoli

fedecaccy : Mi dicono che Osimhen si è già ambientato perfettamente -

Altro che razzismo. Victor Osimhen aveva qualche timore, ma è bastato pochissimo tempo per spazzarlo via. Come quello del razzismo, ad esempio, sul quale si sofferma l'edizione odierna de La Gazzetta ...Il Napoli sta lavorando sul calciomercato per assicurare i giusti rinforzi a Gennaro Gattuso. In particolare il club azzurro è alla ricerca di un centrocampista. L'edizione odierna della Gazzetta dell ...