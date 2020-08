Nek improvvisa un concerto al Twiga scoppia la bufera sul web arrivano le scuse (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cantante Nek qualche sera fa si era esibito durante una festa privata, nel locale di Daniela Santanché, e aveva scatenato numerose polemiche. «Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono». Filippo Neviani, in arte Nek sceglie le storie di “Instagram” per rispondere alle polemiche che lo hanno investito in questi giorno dopo che in rete sono circolate le immagini di una sua esibizione al Twiga, il locale di Marina di Pietrasanta di cui è socia Daniela Santanché, con i clienti intorno tutti senza mascherina. «Mi trovavo con la mia famiglia- racconta Nek a una cena nello stabilimento dove ho passato (come ogni anno) l’estate, sempre nel pieno rispetto di tutte le regole. ... Leggi su musicaetesti.myblog

