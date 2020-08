MTV VMA 2020, i beauty look più belli dell’edizione ai tempi del covid (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’edizione speciale degli MTV Video Music Awards con performance che hanno avuto luogo senza pubblico e premi ricevuti in modalità virtuale, ma in fatto di look, anche beauty, le star non hanno disatteso le aspettative dell’evento più creativo e fuori dagli schemi nella storia dei red carpet. Leggi su vanityfair

mtvitalia : Stanotte hai un appuntamento con Maluma ?? Ti aspettiamo per la grande notte dei #VMA alle 2 in contemporanea con gl… - VanityFairIt : A 7 anni esatti dal successo di «Wrecking Ball», Miley Cyrus torna per la quinta volta agli Mtv Vma proponendo live… - mtvitalia : Per un attimo è stato un tuffo nel passato ? #MileyCyrus #VMAs - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Con i suoi numerosi cambi di look, Lady Gaga ha offerto uno spettacolo nello spettacolo #VMAs #LadyGaga - ParamountItalia : Con i suoi numerosi cambi di look, Lady Gaga ha offerto uno spettacolo nello spettacolo #VMAs #LadyGaga -