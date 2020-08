Milano: spaccio in un bar, polizia sospende licenza per 10 giorni (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Il questore di Milano Sergio Bracco, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'arti 100 del Tulps, ha disposto il decreto di sospensione della licenza per 10 giorni di un bar in via Arganini a Milano, notificato ieri 30 agosto 2020 dai poliziotti del commissariato Greco Turro. La sospensione "si è resa necessaria in quanto, a seguito di controlli effettuati da maggio 2020 a oggi, gli agenti del Commissariato hanno arrestato due clienti dediti allo spaccio di droga, rispettivamente il 27 maggio, quando fu arrestato un uomo che era già stato arrestato per droga un anno prima ... Leggi su liberoquotidiano

PignatelliMimmo : Secondo me chi l'ha scarcerato è suo cliente: - Koiroiro : RT @SardoneSilvia: ? #MILANO COME #LAMPEDUSA: DORMITORIO E CAMPO PER #CLANDESTINI ?? Immigrati che dormono per terra, nelle aiuole, nelle g… - polterscheiss : RT @SardoneSilvia: ? #MILANO COME #LAMPEDUSA: DORMITORIO E CAMPO PER #CLANDESTINI ?? Immigrati che dormono per terra, nelle aiuole, nelle g… - Pamela56132182 : RT @SardoneSilvia: ? #MILANO COME #LAMPEDUSA: DORMITORIO E CAMPO PER #CLANDESTINI ?? Immigrati che dormono per terra, nelle aiuole, nelle g… - rita48802996 : RT @SardoneSilvia: ? #MILANO COME #LAMPEDUSA: DORMITORIO E CAMPO PER #CLANDESTINI ?? Immigrati che dormono per terra, nelle aiuole, nelle g… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano spaccio Milano: spaccio in un bar, polizia sospende licenza per 10 giorni Il Tempo Milano: spaccio in un bar, polizia sospende licenza per 10 giorni

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Il questore di Milano Sergio Bracco, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia per contr ...

Milano: la Polizia di Stato sospende la licenza al "Bar Liz" per 10 giorni

La sospensione si è resa necessaria in quanto, a seguito di controlli effettuati da maggio 2020 a oggi, gli agenti del Commissariato hanno arrestato due clienti dediti allo spaccio di droga, rispettiv ...

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Il questore di Milano Sergio Bracco, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia per contr ...La sospensione si è resa necessaria in quanto, a seguito di controlli effettuati da maggio 2020 a oggi, gli agenti del Commissariato hanno arrestato due clienti dediti allo spaccio di droga, rispettiv ...