Mascherine a scuola, le indicazioni del Cts: si possono non usare se c'è distanza di un metro (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Cts ha ribadito che l'uso delle Mascherine «è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in una corretta associazione con tutte le altre misure raccomandate» Leggi su ilsecoloxix

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - rtl1025 : ?? 'La #scuola serve a imparare, crescere, prepararsi. È pazzesco che non si spenda una parola su ciò, posto che era… - FrancescaTGI : RT @EnzoSan69: #QuartaRepubblica, con questa nuova impennata di casi, 'confusione' del #Governo su #mascherine e #trasporti (non ci sono me… - Amerigo_Rogas : RT @lafillerousse_: “A Wuhan la scuola ricomincerà domani e senza mascherine” È tutto. A voi la linea. -