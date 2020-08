L’Ue batte un colpo sui migranti. Bruxelles segue la situazione ma avverte: “Qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi europee sull’asilo” (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Unione Europea fa sentire la sua voce sulla situazione determinata dall’emergenza umanitaria legata al continuo sbarco di migranti a Lampedusa. “Seguiamo la situazione da vicino – ha riferito oggi il portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni, durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles – e restiamo in contatto con le autorità italiane, ma qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi Ue sull’asilo. La Commissione lavora a stretto contatto con le autorità italiane sulle questioni migratorie”. Da giorni, infatti, si susseguono sbarchi senza sosta sulle coste della più grande delle Isole Pelagie, al punto da ... Leggi su lanotiziagiornale

