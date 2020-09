Lino Guanciale e Antonella Liuzzi finalmente la festa per il matrimonio: è Polignano la location perfetta (Di lunedì 31 agosto 2020) Un mese fa Lino Guanciale e Antonella Liuzzi celebravano il loro matrimonio. Una cerimonia riservatissima, con pochi invitati, celebrata a Roma, in comune. Di quel giorno erano trapelate solo un paio di immagini, qualcuna pubblicata dallo stesso attore che aveva voluto condividere con i suoi tantissimi fans, una notizia così speciale. Da qualche ora però in rete è spuntato anche un dolcissimo video che mostra Lino Guanciale e sua moglie Antonella, mentre ballano insieme un romanticissimo lento sulle note di Moon River. La coppia infatti ha deciso di fare finalmente la festa che non c’era stata in occasione del matrimonio. Il Video di questo ballo dolcissimo ha fatto in ... Leggi su ultimenotizieflash

