Lazio-Padova in tv | Amichevole 2020 | data | orario e come vederla in diretta streaming

il programma di Lazio-Padova, incontro Amichevole in preparazione alla stagione 2020/2021. I biancocelesti affrontano il terzo test in vista dell'inizio del campionato. Dopo la sfida contro la Triestina, terminata 2-2, gli uomini di Inzaghi si preparano per un altra prova durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. La partita, in programma domani martedì 1 settembre alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv su Lazio Style Channel. Sportface.it seguirà la sfida di Auronzo di Cadore con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine.

