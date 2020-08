La Protezione civile: In Campania piogge torrenziali in arrivo (Di lunedì 31 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania comunica che a partire dalle 13 e fino alle 20 di oggi sono previste piogge e temporali sulle zone 1 e 2 (Piana campana, Napoli, isole, Area vesuviana; Alto Volturno e Matese. L’allerta meteo è di colore giallo per conseguenti possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto ai rischi da dissesto idrogeologico, e ricorda che è inoltre in atto una allerta meteo per vento e mare e che è dunque necessario mantenere attive le misure di contrasto e mitigazione previste. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

