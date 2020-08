Istat, ad agosto quarto mese consecutivo di cali dei prezzi: – 0,5% rispetto allo stesso mese del 2019 (Di lunedì 31 agosto 2020) Per il quarto mese consecutivi i prezzi scendono in media rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Anche ad agosto, la stima “flash” dell’Istat mostra il segno meno: – 0,5% i prezzi al consumo rispetto allo stesso mese del 2019. In luglio la diminuzione, su base annua, era stata dello 0,4%. rispetto allo scorso luglio i prezzi salgono invece dello 0,3%. “Ad agosto si registra la consueta accelerazione mese su mese dei prezzi al ... Leggi su ilfattoquotidiano

istat_it : ?Nel mese di agosto 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un aumen… - istat_it : ?Ad agosto 2020 si stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori (da 100,1 a 100,8) sia dell’indice com… - spike_sr71 : RT @istat_it: ?Nel mese di agosto 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un aumento dello 0… - MattiaGallo17 : RT @istat_it: ?Nel mese di agosto 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un aumento dello 0… - Agenpress : Prezzi: Istat, agosto -0,5% -