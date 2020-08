Io e te, il programma di Pierluigi Diaco è stato sospeso: “Un posivito Covid nello staff” (Di lunedì 31 agosto 2020) Io e te, il programma di Pierluigi Diaco è stato sospeso: un contagio nello staff Il programma condotto da Pierluigi Diaco, Io e te, è stato sospeso dalla programmazione di Rai 1 per un caso sospetto di Covid tra lo staff. Il programma, a partire da lunedì 31 agosto 2020, sarà sostituito dalle ore 14 da La vita in diretta Estate. Come specifica Il fatto Quotidiano, al momento la Rai sta effettuando delle verifiche nello staff del programma in questione, dopo che una persona è risultata positiva al Coronavirus. Diaco, il battibecco in diretta radio: “Basta parlare ... Leggi su tpi

infoitcultura : Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco chiude in anticipo a causa del Coronavirus - Andreadealoe : @trash_italiano L’unica persona per cui mi dispiace è Katia Ricciarelli che è l’unica persona elegante e pacata di… - antarticoxv : RT @amaricord: Nemmeno il tempo di dire che non aveva voglia di parlare solo della questione Covid che gli sospendono il programma per via… - FloraPiachica : RT @trash_italiano: Covid-19, sospeso il programma di Pierluigi Diaco - tempoweb : Un positivo nello staff di #Ioete', la #Rai sospende il programma di #Diaco #31agosto #tv #covid… -