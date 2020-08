Infortuni: Inail, in primi 7 mesi denunce di malattia professionale -34,5% (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nei primi sette mesi del 2020 sono state 25.205, 13.296 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-34,5%). Anche in questo caso a influenzare la flessione è il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020, in riduzione del 49% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un picco del -87% registrato nel mese di aprile. Lo rende noto l'Inail in un comunicato. Nei primi sette mesi del 2020 si sono rilevate diminuzioni delle denunce nell'Industria e servizi (-32,6%, da 30.648 a 20.643 casi), in Agricoltura (-42,4%, da 7.453 a 4.291) e nel conto Stato (-32,3%, da 400 a 271). Dall'analisi ... Leggi su liberoquotidiano

Il caso della diffusione del coronavirus nei locali notturni della Gallura e in alcune strutture ricettive sarebbe arrivato sul tavolo dei magistrati di Tempio Pausania. Un'indiscrezione al centro del ...

“I dipendenti del Billionaire hanno smentito Briatore sull’uso delle mascherine”

C’è la lente della procura di Tempio Pausania sui contagi nei locali della movida Vip in Costa Smeralda dove si sono registrati focolai di Covid, come nel caso del Billionaire con 58 positivi, e sui r ...

Il caso della diffusione del coronavirus nei locali notturni della Gallura e in alcune strutture ricettive sarebbe arrivato sul tavolo dei magistrati di Tempio Pausania. Un'indiscrezione al centro del ...C’è la lente della procura di Tempio Pausania sui contagi nei locali della movida Vip in Costa Smeralda dove si sono registrati focolai di Covid, come nel caso del Billionaire con 58 positivi, e sui r ...