Incontro per il voto regionale, riflessioni di un cittadino (Di lunedì 31 agosto 2020) Si può andare anche negli ospedali della costa dove esiste l'equità del diritto a curarsi Presidente leggo che vuole potenziare il sistema delle "case della salute" noi abbiamo votato questa ... Leggi su tenews

Ultime Notizie dalla rete : Incontro per Esclusiva: Biraghi-Fiorentina, incontro per il rinnovo alfredopedulla.com Aree gioco fatiscenti a Savona: "Chiediamo un incontro al sindaco Caprioglio"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata in redazione. Nella missiva viene chiesto un incontro al primo cittadino per lo stato fatiscente delle aree gioco per bambini del comune di Savona: All ...

Case di riposo senza personale: mancano infermieri e operatori nelle Rsa della Fondazione Venezia

Preoccupazione alla rsa San Giobbe e al Turazza dell’Antica Scuola dei battuti. Stress, contratti penalizzanti, malattie e isolamenti da Covid: addetti ai minimi VENEZIA. Dopo le assemblee con il pers ...

