Incidente stradale a Borgo Tavernola: spaventoso impatto tra due tir, feriti i conducenti, uno è grave, (Di lunedì 31 agosto 2020) grave Incidente stradale, lungo la Provinciale 73, zona 'Beccarini', dove nei pressi di Borgo Tavernola, si è verificato un violento impatto tra due tir. Il fatto è successo intorno alle 14.45 di oggi. Leggi su foggiatoday

SkyTG24 : L'infanzia, il matrimonio con Carlo, l'impegno sociale e l'incidente stradale in cui perde la vita. #LadyDiana racc… - Tg3web : Il 31 agosto di 23 anni fa moriva in un incidente stradale a Parigi, Diana Spencer, l'indimenticabile Lady D, mogli… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - SIMONETTISMO : RT @darksaoirse: 23 anni fa lady Diana moriva in un incidente stradale. Il mondo ne rimaneva scosso, se ne andava la 'regina dei nostri cuo… - lifeasottie : RT @darksaoirse: 23 anni fa lady Diana moriva in un incidente stradale. Il mondo ne rimaneva scosso, se ne andava la 'regina dei nostri cuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Drammatico incidente stradale: auto fuori strada alla rotatoria, muore 31enne di Manfredonia FoggiaToday Maltempo, riaperta l'Autobrennero in Alto Adige | Nord in ginocchio | Allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio

E' per fortuna rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad Egna ...

Il fiume Isarco è in piena, il ponte viene smontato per evitare un disastro

Maltempo, esonda l'Adige: chiusa l'Autobrennero fino a Bolzano, evacuate 600 persone a Egna Emergenza maltempo in Trentino Alto Adige: le forti piogge delle ultime ore hanno fatto esondare l'Adige e l ...

E' per fortuna rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad Egna ...Maltempo, esonda l'Adige: chiusa l'Autobrennero fino a Bolzano, evacuate 600 persone a Egna Emergenza maltempo in Trentino Alto Adige: le forti piogge delle ultime ore hanno fatto esondare l'Adige e l ...