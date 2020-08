Incidente in Sardegna, morto l'imprenditore Simone Saddi (Di lunedì 31 agosto 2020) Bareggio, Milano,, 31 agosto 2020 - E' morto sul colpo Simone Saddi, 48enne di Bareggio, deceduto in Sardegna dopo un Incidente stradale. L'uomo era in vacanza sul'isola e stava viaggiando lungo la ... Leggi su ilgiorno

ItalianAirForce : #Oggi a Laconi (OR). commemorazione del 35° Anniversario dell'incidente del 'Lupo 92'. L’equipaggio della 46ª Brig… - qn_giorno : #Milano #Bareggio Incidente in Sardegna, morto l'imprenditore Simone Saddi - UnioneSarda : #Sardegna - L'addio a Diego, morto nell'incidente a #Decimoputzu - antonello_fresu : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Incidente stradale a #Orosei: ferito gravemente un corriere espresso - UnioneSarda : #Sardegna - Incidente stradale a #Orosei: ferito gravemente un corriere espresso -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Sardegna Cagliari, incidente mortale a Giorgino: vittima un motociclista La Nuova Sardegna Scontro a Castiadas, un ferito

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, lungo lo svincolo con la borgata di Olia Speciosa: a scontrarsi, due auto condotte da un inglese, originario di Londra ma residente a Quartu, e ...

“Racconto le ferite italiane” Lisa Camillo

Ritornare alle origini per scoprire, sconvolgersi, agire e ricominciare. Sfruttare le proprie possibilità – conoscitive, economiche e sociali – per denunciare e far conoscere ai più l’isola in cui si ...

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, lungo lo svincolo con la borgata di Olia Speciosa: a scontrarsi, due auto condotte da un inglese, originario di Londra ma residente a Quartu, e ...Ritornare alle origini per scoprire, sconvolgersi, agire e ricominciare. Sfruttare le proprie possibilità – conoscitive, economiche e sociali – per denunciare e far conoscere ai più l’isola in cui si ...