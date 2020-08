In Sudan è stato firmato uno storico accordo di pace (Di lunedì 31 agosto 2020) Il governo e i gruppi ribelli degli stati Sudanesi del Darfur Occidentale, del Kordofan Meridionale e del Nilo Azzurro si sono accordati per mettere fine a 17 anni di guerra civile Leggi su ilpost

